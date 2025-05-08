Итоги чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

С 30 апреля по 6 мая в Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызстана по настольному теннису. Турнир проходил на базе спорткомплекса имени Касыма Омуралиева и собрал сильнейших спортсменов со всех регионов страны.
Победители одиночных разрядов
Мужчины
1-е место - Азамат Эргешов (Джалал-Абадская область)
2-е место - Талгат Сагындыков (Бишкек)
3-е место - Бектурсун Бекболотов и Тилек Молдалиев (Бишкек)
Женщины
1-е место - Саида Кудусова (Бишкек)
2-е место - Раяна Мураталиева (Бишкек)
3-е место - Рамида Абдимиталипова (Бишкек) и Керемет Рустанбекова (Чуйская область)
Парные разряды
Мужчины
1-е место - Тилек Молдалиев / Талгат Сагындыков (Бишкек)
2-е место - Мавланхан Бахаутдинов / Жанболот Тилемиш уулу
3-е место - Талант Сагындыков / Нуртай Курманалиев и Нурсултан Зарылбек уулу / Эльдиярбек Гаипов
Женщины
1-е место - Саида Кудусова / Раяна Мураталиева (Бишкек)
2-е место - Аяна Уланбекова / Керемет Рустанбекова
3-е место - Рамида Абдимиталипова / Алтынай Омуралиева и Ассия Мадемилова / Арууке Орозобекова
Командный зачёт
Мужчины
1-е место - Джалал-Абадская область
2-е место - Бишкек
3-е место - Ошская область и город Ош
Женщины
1-е место - Бишкек
2-е место - Чуйская область
3-е место - Иссык-Кульская область и город Ош
Яркие моменты
Саида Кудусова стала главным открытием турнира, выиграв три золота - в одиночке, паре и команде. Азамат Эргешов также показал высокий класс, став чемпионом в одиночном разряде и помог своей команде занять первое место в мужском командном зачёте.