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Итоги чемпионата Кыргызстана по настольному теннису

94  0
- Самуэль Деди Ирие
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С 30 апреля по 6 мая в Бишкеке прошёл чемпионат Кыргызстана по настольному теннису. Турнир проходил на базе спорткомплекса имени Касыма Омуралиева и собрал сильнейших спортсменов со всех регионов страны.

Победители одиночных разрядов

Мужчины

1-е место - Азамат Эргешов (Джалал-Абадская область)

2-е место - Талгат Сагындыков (Бишкек)

3-е место - Бектурсун Бекболотов и Тилек Молдалиев (Бишкек)

Женщины

1-е место - Саида Кудусова (Бишкек)

2-е место - Раяна Мураталиева (Бишкек)

3-е место - Рамида Абдимиталипова (Бишкек) и Керемет Рустанбекова (Чуйская область)

Парные разряды

Мужчины

1-е место - Тилек Молдалиев / Талгат Сагындыков (Бишкек)

2-е место - Мавланхан Бахаутдинов / Жанболот Тилемиш уулу

3-е место - Талант Сагындыков / Нуртай Курманалиев и Нурсултан Зарылбек уулу / Эльдиярбек Гаипов

Женщины

1-е место - Саида Кудусова / Раяна Мураталиева (Бишкек)

2-е место - Аяна Уланбекова / Керемет Рустанбекова

3-е место - Рамида Абдимиталипова / Алтынай Омуралиева и Ассия Мадемилова / Арууке Орозобекова

Командный зачёт

Мужчины

1-е место - Джалал-Абадская область

2-е место - Бишкек

3-е место - Ошская область и город Ош

Женщины

1-е место - Бишкек

2-е место - Чуйская область

3-е место - Иссык-Кульская область и город Ош

Яркие моменты

Саида Кудусова стала главным открытием турнира, выиграв три золота - в одиночке, паре и команде. Азамат Эргешов также показал высокий класс, став чемпионом в одиночном разряде и помог своей команде занять первое место в мужском командном зачёте.


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URL: https://www.vb.kg/445713
Теги:
настольный теннис, чемпионат, Кыргызстан
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