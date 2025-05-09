Россия и Бразилия могут провести товарищеский матч осенью 2025 года

В 2025 году может состояться товарищеская встреча между сборными России и Бразилии по футболу. Как сообщает бразильское издание Band.com, переговоры о проведении матча уже велись в 2024 году. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов направил письмо в Бразильскую конфедерацию футбола с предложением организовать встречу, которая, по предварительным данным, должна пройти осенью 2025 года.

В ответ на предложение российской стороны, Бразильская конфедерация футбола выразила свою поддержку и подчеркнула важность сотрудничества для укрепления связей и развития глобальной футбольной экосистемы. Стороны подчеркнули, что такой матч будет способствовать развитию и популяризации футбола как в России, так и в Бразилии.

Кроме того, стало известно, что сборная России также проведет товарищеский матч с Нигерией. Эта встреча пройдет 6 июня 2025 года на стадионе "Лужники" в Москве.

Ожидается, что как встреча с Нигерией, так и матч с Бразилией станут важными этапами подготовки российской сборной к международным турнирам.