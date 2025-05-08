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Джей Ди Вэнс предостерег болельщиков ЧМ-2026 от нарушения визового режима

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- Самуэль Деди Ирие
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с жестким предупреждением для иностранных болельщиков, планирующих посетить чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Во время заседания рабочей группы в Белом доме 6 мая, Вэнс подчеркнул, что посетители должны строго соблюдать визовые правила и покинуть страну сразу после окончания турнира.

Он отметил, что те, кто останется после истечения срока действия визы, столкнутся с серьезными последствиями. Эти замечания отражают усилия правительства по обеспечению соблюдения иммиграционных законов во время чемпионата мира.

США примет 60 из 104 матчей турнира, включая все игры с четвертьфиналов. Ожидается, что мероприятие привлечет около 5 миллионов зрителей. Комментарии Вэнса вызвали критику, поскольку многие восприняли их как угрозу, что может повлиять на восприятие страны как гостеприимного хозяина события.


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URL: https://www.vb.kg/445725
Теги:
виза, США, футбол, чемпионат мира
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