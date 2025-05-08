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В Бишкеке прошел военный парад (фото)

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- Бакыт Басарбек
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Президент - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 мая, принял участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в городе Бишкек.

Вначале глава государства почтил память павших, возложив венок к Вечному огню в Парке Победы.

Затем на центральной площади Ала-Тоо состоялся торжественный военный парад с участием подразделений Вооружённых Сил страны и других силовых ведомств.

Перед началом парада был продемонстрирован короткометражный видеоролик о современной армии Кыргызстана. Далее президент выступил с поздравительной речью, в которой отметил значение исторической Победы и подчеркнул мужество и героизм поколений, отстоявших мир.

После официальной части парад продолжился торжественным маршем военных подразделений, демонстрацией современной военной техники, пролётом боевой авиации и выступлением объединённого военного оркестра.

В завершение мероприятия президент Садыр Жапаров выразил благодарность личному составу и поприветствовал командиров парадных расчётов.


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URL: https://www.vb.kg/445729
Теги:
Садыр Жапаров, армия, Бишкек, Кыргызстан
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