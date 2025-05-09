Кыргызстан подписал Статут Конференции верховных судов стран ОТГ

В Турецкой Республике состоялось подписание Статута Конференции верховных судов государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). На международном мероприятии заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова выступила с речью, сообщает пресс-служба ВС КР.

"В состав кыргызской делегации вошли судья Верховного суда Кыргызской Республики Инара Гилязетдинова, судья Бишкекского городского суда Эльмира Барыктабасова, судья Чуйского областного суда Галина Шин и помощник председателя высшего судебного органа Кыргызсана Жыргалбек Жаныбеков.

Конференция объединила высшие судебные органы Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Инициатором подготовки проекта Статута выступил Суд кассационной инстанции Турецкой Республики.

Конференция была учреждена в качестве консультативного органа, способствующего развитию взаимопонимания, солидарности и обмена лучшими практиками в области правосудия. Кроме того, предусмотрено проведение совместных проектов, научных исследований и мероприятий, направленных на повышение эффективности судебных процессов, в том числе с применением современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.

Нургуль Бакирова выразила уверенность в том, что подписание Статута создаст устойчивую платформу для дальнейшего углубления сотрудничества между верховными судами государств-членов ОТГ, будет способствовать укреплению правовой государственности и повышению качества судебной защиты прав граждан в рамках общего тюркского правового пространства.

"Сегодняшняя конференция имеет особое значение. Мы становимся свидетелями важного события - подписания Статута конференции верховных судов государств-членов Организации тюркоязычных государств. Этот значимый документ станет основой закрепления нашего сотрудничества и с момента его подписания конференция официально будет считаться созданной как постоянная платформа взаимодействия и будет проводиться на ежегодной основе.

Это - большой шаг вперёд, который открывает перед нами новые возможности: системную и регулярную работу по обмену опытом, согласованию подходов к вопросам правосудия, обсуждению вызовов, стоящих перед судебными системами в современном мире, совместному поиску решений в области правосудия. Именно в таких форматах закладываются основы доверия, согласованности и координации в судебной сфере.

Эта конференция - ещё одно подтверждение того, что сотрудничество между тюркоязычными странами выходит на новый уровень и охватывает всё больше сфер, включая и судебную", - отметила Нургуль Бакирова.

Подписание Статута стало важным шагом на пути укрепления судебного сотрудничества, обмена опытом, а также развития координации и диалога между судебными системами тюркоязычных стран. Документ определил принципы взаимодействия, структуру Конференции, порядок проведения мероприятий и ключевые направления совместной деятельности.

Отмечаем, что следующее подобное мероприятие в 2026 году состоится в Республике Казахстан".