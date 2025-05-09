Betis в финале: испанский клуб сотворил историю

Севильский "Реал Бетис" впервые в своей истории вышел в финал Лиги конференций УЕФА. В напряжённой дуэли с итальянской "Фиорентиной" испанцы одержали победу с общим счётом 4:3.

Ответный матч, прошедший во Флоренции, завершился результативной ничьей - 2:2. Голы Антони и Робина Госенса позволили "Бетису" удерживать равновесие, а в дополнительное время Абде Эззальзуоли забил победный мяч, отправив свою команду в финал турнира.

Ключевым фактором успеха стали тактические решения тренера Мануэля Пеллегрини. Грамотное использование Джовани Ло Сельсо и Пабло Форнальса, своевременные замены и надёжная оборона обеспечили "Бетису" выход в финал, где клуб встретится с лондонским "Челси".

Финал Лиги конференций пройдет 28 мая на стадионе во Вроцлаве, Польша. Для "Бетиса" это шанс завоевать первый крупный европейский трофей в своей истории.