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Кыргызстанцы прошли по Красной площади: в Москве отметили 80-летие Победы

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На Красной площади в Москве состоялся торжественный парад, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Одним из главных символов мероприятия стало Знамя Победы - знамя Идрицкой дивизии, водружённое над Рейхстагом в мае 1945 года. Вместе с ним был торжественно вынесен государственный флаг Российской Федерации.

В параде приняли участие более 10 тысяч военнослужащих, в том числе свыше полутора тысяч участников боевых действий на территории Украины. По брусчатке главной площади России торжественным маршем прошли и представители армий 13 стран, включая Китай, Азербайджан, Вьетнам, Монголию, Египет и Мьянму.

Особенностью парада этого года стало участие беспилотных систем. Впервые по Красной площади прошла колонна дронов - в том числе "Орлан", "Zala", "Ланцет", "Гарпия" и "Герань". Кроме того, в механизированной части было задействовано около 200 единиц военной техники - от легендарных образцов времён войны до современных комплексов.

Зрелищным завершением парада стала воздушная часть с участием авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

По данным Кремля, участие в памятных мероприятиях подтвердили лидеры 29 стран. Однако в последний момент визит в Москву отменил президент Азербайджана Ильхам Алиев - он остался на родине, где проходили торжества в честь дня рождения его отца, Гейдара Алиева. Среди прибывших - председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Сербии, Казахстана, Венесуэлы, а также премьер-министр Словакии.

Кыргызстан на параде представил парадный расчёт Национальной гвардии Вооружённых сил КР. Возглавил колонну полковник Нурбек Дуйшенбаев. По Красной площади наши гвардейцы прошли чеканя шаг в общем строю с союзниками.

В праздничных мероприятиях в российской столице также принял участие президент Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/445750
Теги:
Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, армия, Москва, Кыргызстан
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