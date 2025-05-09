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В Сузакском районе построят аэропорт международного класса

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- Назгуль Абдыразакова
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В Сузакском районе Джалал-Абадской области совсем скоро стартует строительство нового международного аэропорта "Джалал-Абад". Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

На территории площадью 381 гектар будет возведён двухэтажный пассажирский терминал общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

Пропускная способность аэропорта составит более 350 пассажиров в час, что обеспечит высокий уровень комфорта и сервиса.

Аэродромная инфраструктура будет соответствовать международным стандартам. Взлётно-посадочная полоса длиной 3 800 метров, две рулёжные дорожки и шесть стоянок для воздушных судов позволят аэропорту принимать как пассажирские, так и грузовые лайнеры.

Новый аэропорт будет отнесён к категории 4Е, что откроет возможности для приёма крупных воздушных судов, включая Boeing 737, Airbus A320 и A321. Также планируется приём грузовых самолётов типа Ил-76, Airbus A330, Boeing 767-300 и других.

"Проект строительства международного аэропорта в Джалал-Абаде - это важный шаг в рамках стратегии развития авиационной отрасли Кыргызстана, определённой президентом Садыром Жапаровым", - говорится в сообщении ОАО "Аэропорты Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/445753
Теги:
аэропорт, Джалал-Абадская область, строительство, Сузакский район
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