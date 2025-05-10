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Андрей Сопуев: Президент дал сигнал всей вертикали: терпение исчерпано

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- Бакыт Басарбек
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Заведующий кафедрой госпитальной хирургии с курсом оперативной хирургии КГМА, доктор медицинских наук, заслуженный врач Андрей Сопуев на своей странице в соцсети высказал свое мнение по поводу видео с участием президента Кыргызстана, который на глазах у всей страны жестко отчитал министра здравоохранения Эркина Чечейбаева.

"Вчерашний перфоманс президента стал громким событием: он публично устроил жесткую выволочку одному из министров, прямо на глазах у всей страны. Видео с этим эпизодом стремительно разлетелось по соцсетям и мессенджерам, вызвав оживлённые обсуждения - от шока до аплодисментов. Многим это напомнило знаменитую манеру белорусского лидера устраивать показательные разносы своим чиновникам.

На первый взгляд - это вспышка эмоций. Но с точки зрения управленческой науки, это вполне осознанный ход. Публичное наказание в системе власти - инструмент, который используется, когда другие рычаги не работают. Это сигнал всей вертикали: терпение исчерпано, за формализм и безответственность придётся отвечать. Президент показал, что "свой" - не значит неприкасаемый. Это важно и для народа, и для всей управленческой машины", - написал заслуженный врач.

По мнению профессора, подобные акции выполняют сразу несколько функций:

• РЕАНИМАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Когда внутренние механизмы контроля ослабли, включается внешнее давление сверху.

• ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Один громкий разнос заменяет тысячу кулуарных совещаний. Люди в кабинетах делают выводы быстрее, когда видят, как это выглядит публично.

• ПОЛЕЗНЫЙ СТРАХ. Судя по реакции общества, немало чиновников мысленно перекрестились: "Слава ВСЕВЫШНЕМУ, что это был не я". И, возможно, уже с утра начали пересматривать свои отчёты и списки нерешённых вопросов.

Конечно, государственное управление не должно строиться только на страхе. Но когда бюрократия засыпает - её иногда приходится будить громким голосом. И в этом смысле вчерашний день оказался полезным. Потому что каждый должен помнить: должность - это не бронежилет от ответственности", - отметил Андрей Сопуев.

Напомним, 8 мая президент КР Садыр Жапаров посетил Республиканский диагностический центр, где российские врачи ему сообщили, что в учреждении отсутствуют элементарные условия для проведения высококвалифицированной медицинской помощи. Диагностика, по их словам, осуществляется всего на одном устаревшем аппарате УЗИ, который не обеспечивает точных данных. Кроме того, в центре до сих пор нет стерилизационного отделения - оборудование приходится доставлять в другое медучреждение, что увеличивает риск инфицирования пациентов. По этой причине, сказали ему, 24 ребенка с тяжелыми патологиями сердца ожидают оперативного вмешательства. После начала проведения операции, за последние дни зафиксированы три трагических случая смерти детей.

Реакция президента страны была жесткой.

- Почему ты впервые здесь появляешься, когда дети умирают? Что ты делаешь в своем кабинете? Зачем я тебя назначал министром? - обратился Жапаров к главе Минздрава Чечейбаеву. - Я же сказал: если есть проблема - бей тревогу! Выговор тебе. Живи хоть здесь, но решай вопрос. Не сиди сложа руки!

Президент дал два дня на устранение проблем. В противном случае он пригрозил кадровыми решениями - вплоть до отставки министра.


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URL: https://www.vb.kg/445758
Теги:
здравоохранение, Кыргызстан, Минздрав, Садыр Жапаров
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