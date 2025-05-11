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Президент ФИФА поздравил Кыргызстан с открытием мини-поля FIFA Arena

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил Футбольный союз Кыргызстана и его президента Камчыбека Ташиева с официальным открытием мини-поля FIFA Arena - одного из первых 11 таких объектов в мире.

В своём обращении Инфантино отметил, что Кыргызстан входит в число первых стран, где была реализована эта инициатива в рамках глобальной программы FIFA Forward. Он подчеркнул важность устойчивого развития футбольной инфраструктуры и поблагодарил кыргызскую сторону за активное участие в продвижении массового футбола и молодежных программ.

"Поздравляю Футбольный союз Кыргызстана и господина Камчыбека Ташиева с этим историческим шагом. Открытие мини-поля FIFA Arena - это не просто инфраструктурный проект, а инвестиция в будущее кыргызского футбола и молодежи", - заявил Инфантино.

Мини-поле FIFA Arena предназначено для проведения тренировок, турниров среди детей и подростков, а также для массовых мероприятий, направленных на развитие футбола на местах.

Футбольный союз Кыргызстана выразил благодарность ФИФА за поддержку и пообещал продолжить работу по улучшению условий для развития футбола по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/445768
Теги:
ФИФА, футбол, Кыргызстан
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