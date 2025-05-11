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Валентина Шевченко уверенно защитила титул чемпионки UFC в Монреале

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- Самуэль Деди Ирие
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11 мая 2025 года кыргызстанская звезда смешанных единоборств Валентина Шевченко успешно защитила свой чемпионский титул в абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Турнир UFC 315 прошёл в Монреале (Канада).

В соглавном поединке вечера Шевченко встретилась с представительницей Франции Манон Фиоро. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины единогласным решением судей. Это стало очередным подтверждением её доминирования в дивизионе.

Напомним, 15 сентября 2024 года Шевченко вернула себе титул, победив мексиканку Алексу Грассо в третьем очном противостоянии. Тогда также была зафиксирована её уверенная победа по очкам - все трое судей отдали ей предпочтение (50-45, 50-45, 50-45).

На данный момент 37-летняя Шевченко имеет рекорд 24 победы и 4 поражения в профессиональной карьере. Её соперница Манон Фиоро после этого боя имеет в активе 12 побед и 2 поражения.

Победа в UFC 315 ещё раз подтвердила статус Валентины Шевченко как одной из лучших женщин-бойцов в истории смешанных единоборств.


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URL: https://www.vb.kg/445769
Теги:
смешанные бои, Валентина Шевченко
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