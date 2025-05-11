Самат "Кыргыз" победил Васифа Аббасова на Nomad Fighting 13

9 мая 2025 года в Алматы состоялся турнир по смешанным единоборствам Nomad Fighting Championship 13, главным событием которого стал бой между кыргызстанцем Саматом "Кыргызом" Абдырахмановым и представителем Казахстана Васифом "Esuriens" Аббасовым.

Поединок вызвал большой интерес у поклонников ММА в Центральной Азии и полностью оправдал ожидания. С самого начала боя Самат демонстрировал уверенность, агрессию и отличную технику как в стойке, так и в партере. В результате он одержал победу над опытным соперником и вновь подтвердил статус одного из сильнейших бойцов региона.

Победа на таком престижном турнире значительно укрепляет позиции Абдырахманова в дивизионе и открывает новые перспективы для его карьеры на международной арене.