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Самат "Кыргыз" победил Васифа Аббасова на Nomad Fighting 13

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- Самуэль Деди Ирие
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9 мая 2025 года в Алматы состоялся турнир по смешанным единоборствам Nomad Fighting Championship 13, главным событием которого стал бой между кыргызстанцем Саматом "Кыргызом" Абдырахмановым и представителем Казахстана Васифом "Esuriens" Аббасовым.

Поединок вызвал большой интерес у поклонников ММА в Центральной Азии и полностью оправдал ожидания. С самого начала боя Самат демонстрировал уверенность, агрессию и отличную технику как в стойке, так и в партере. В результате он одержал победу над опытным соперником и вновь подтвердил статус одного из сильнейших бойцов региона.

Победа на таком престижном турнире значительно укрепляет позиции Абдырахманова в дивизионе и открывает новые перспективы для его карьеры на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/445781
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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