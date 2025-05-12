Что известно о новом папе римском

Новый папа римский, 69-летний Роберт Превост, принявший имя Лев XIV, стал первым понтификом из США (и вообще из Северной Америки), но при этом много лет жил в Перу и имеет гражданство этой страны. Би-би-си рассказывает, что еще известно о фигуре нового понтифика.

Источник британской газеты Telegraph в Ватикане охарактеризовал нового папу так: "Он не входил в число очевидных кандидатов, но он знает всех, провел 30 лет в миссиях, говорит на нескольких языках. Его годы в Перу делают его наименее "американским" из всех американских кардиналов. Но он понимает Америку и способен обращаться к ее народу - а это важно в эпоху Трампа".

Сайт католических журналистов collegeofcardinalsreport.com называет его взгляды близкими к предыдущему папе Франциску.

Превост родился в Чикаго, но большую часть своей карьеры провел в Перу: сначала как миссионер, а затем как архиепископ.

В 2015 году он получил перуанское гражданство и руководил епархией в городе Чиклайо до 2023 года, когда папа Франциск назначил его главой Дикастерии по делам епископов. Этот орган отвечает за рассмотрение кандидатур на высшие церковные посты по всему миру.

В интервью Vatican News, вскоре после назначения в Рим, будущий понтифик сказал: "Я по-прежнему считаю себя миссионером. Мое призвание, как и у каждого христианина, - быть миссионером, возвещать Евангелие в любом уголке мира".

В том же интервью он подчеркивал, что епископ должен быть прежде всего пастырем, близким к своей пастве, а не менеджером, и важно не "изолироваться в дворце", а быть открытым для общения с людьми.

Этого же принципа открытости придерживался Франциск, которого новый папа Лев XIV упомянул в своей речи после избрания. "Давайте будем помнить о слабом голосе папы Франциска, который благословляет Рим", - призвал он.

Превост также дважды избирался генерал-приором - высшим руководителем августинского ордена, религиозной общины XIII века, основанной святым Августином.

Кроме того, он возглавлял Папскую комиссию по делам Латинской Америки, а это регион, где сейчас проживает наибольшее число католиков в мире.

В Риме Превост принимал участие в одной из важнейших реформ понтификата Франциска - включении трех женщин в коллегию, которая голосует за кандидатуры епископов, выдвигаемых на утверждение папе.

До выборов считалось, что относительная молодость Превост может сыграть против него - кардиналы могли не захотеть избирать папу, понтификат которого может продлиться два десятилетия или дольше.

За что Превост критиковал Вэнса и политику Белого дома

Президент США Дональд Трамп поздравил первого в истории папу-американца, добавив, что это большая честь для Америки.

Однако мировые СМИ обращают внимание, что в своих социальных сетях Превост критиковал политику американской администрации как минимум по одному вопросу - отношения к мигрантам.

Как напоминает The New Republic, один из постов, ретвитнутых Превост в 2018 году (во время первого президентского срока Трампа), гласил: "Нет ничего даже отдаленно христианского, американского или морально оправданного в политике, которая отбирает детей у родителей и сажает их в клетки. Это делается от нашего имени, и позор ложится на всех нас".

В другом посте, который перепостил Превост, звучит риторический вопрос, видит ли администрация США страдания, вызванные их политикой по отношению к нелегальным мигрантам.

В феврале этого года он поспорил с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сказавшим: "Есть христианское понимание: сначала ты любишь свою семью, потом - ближнего, потом - сообщество, потом - сограждан, и только после этого - остальной мир. Многие на крайнем левом фланге все это полностью перевернули".

Будущий папа поделился колонкой National Catholic Reporter под заголовком: "Джей Ди Вэнс неправ: Иисус не просит нас ранжировать свою любовь".

Что известно о его родителях и карьере

Будущий папа родился 14 сентября 1955 года в Чикаго.

Его отец, Луи Мариус Превост, был ветераном Второй Мировой войны французско-итальянского происхождения, а мать, Милдред Мартинез, имела испанское происхождение.

Примечательно, что в русскоязычных СМИ фамилия нового папы была указана во французском варианте произношения: "Прево". Однако официальный сайт Ватикана в своем сообщении на русском языке называет понтифика Робертом Превостом (то есть с буквами "с" и "т" в конце).

Фамилия нового папы пишется "Prevost", она имеет французское происхождение и во франкоязычной среде действительно произносится как "Прево". Однако кардинал родился в США, где неанглийские фамилии часто произносят так же, как они пишутся.

Превост получил среднее образование в малой семинарии Августинского ордена в 1973 году. Закончив бакалавриат по математике в частном католическом университете Вилланова в 1977 году, он присоединился к Августинскому ордену. 19 июня 1982 года он был рукоположен в священники.

Будущий папа получил степень магистра богословия в Католическом богословском союзе в Чикаго, а также лиценциат и докторскую степень в области канонического права в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме.

Как отмечает Nathional Catholic Reporter, образование в области канонического права может успокоить скептиков, обеспокоенных возможными угрозами для традиций католической церкви.

Превост присоединился к миссии августинцев в Перу в 1985 году, и с тех пор его жизнь была тесно связана с этой страной.

По замечанию Nathional Catholic Reporter, новый папа полиглот: он говорит на английском, испанском, итальянском, французском и португальском языках, читает по-латыни и по-немецки.