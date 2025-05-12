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Мусороперерабатывающий завод в Бишкеке будет запущен в декабре этого года

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- Бакыт Басарбек
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Строительство завода по производству электроэнергии на основе переработке твёрдых бытовых отходов в Бишкеке будет завершено в декабре 2025 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.

По его словам, об этом стало известно сегодня, 11 мая, во время посещения Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым санитарного полигона г. Бишкек.

"Глава государства был проинформирован, что реализация этого проекта позволит решить проблему переработки мусора и обеспечить дополнительную выработку электроэнергии.

По информации руководства мэрии г. Бишкек, предприятие не имеет аналогов во всём Центрально-Азиатском регионе. Завод будет перерабатывать 1 тысячу тонн отходов в сутки, а его мощность составит 30 МВт•ч. электроэнергии. В дальнейшем планируется увеличение перерабатываемого объёма до 3 тысяч тонн в сутки.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков строительства, качества выполняемых работ и требований экологической безопасности, отметив, что реализация данного проекта станет важным шагом на пути к устойчивому развитию столицы и улучшению экологической ситуации в городе". - написал Алагозов.


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URL: https://www.vb.kg/445785
Теги:
мусор, строительство, Бишкек
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