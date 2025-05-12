Барселона победила Реал со счетом 4:3 и оказалась в шаге от чемпионства

11 мая на стадионе Олимпик Ллуис Компаньс в Барселоне состоялось главное футбольное противостояние Испании - Эль Класико. В напряженном матче хозяева вырвали победу у мадридского Реала со счетом 4:3.

Мбаппе начал, Барселона ответила

Гости активно начали встречу и уже к 14-й минуте повели в счете. Дважды отличился Килиан Мбаппе: сначала с пенальти, затем с игры. Однако каталонцы быстро пришли в себя. Эрик Гарсия забил после подачи с углового, а 16-летний Ламине Ямал мощным ударом сравнял счет. Под занавес первого тайма Рафиња оформил дубль, установив счет 4:2 в пользу Барселоны.

Хет-трик Мбаппе не спас Реал

Во второй половине встречи Реал усилил давление. На 68-й минуте Мбаппе забил третий мяч, оформив хет-трик и сократив отставание до минимума. В концовке мадридцы забили еще раз, но гол был отменен из-за офсайда. Барселона удержала победу.

Один шаг до титула

Эта победа позволила каталонцам увеличить отрыв от Реала до семи очков. До конца сезона осталось всего три тура. Для завоевания 28-го титула чемпиона Ла Лиги подопечным Хави достаточно выиграть еще один матч.

В этом сезоне Барселона полностью переиграла Реал: четыре победы во всех турнирах с общим счетом 16:7.

Следующий матч может стать для "сине-гранатовых" золотым.