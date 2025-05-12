В Бишкеке планетарий возвращен государству

В собственность государства возвращен земельный участок, на котором располагался планетарий "Полярная звезда". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках проведенных мероприятий выявлены факты незаконного вывода в частную собственность муниципального земельного участка, расположенного близ территории парка имени Панфилова общей площадью 0,42 га.

Установлено, что коррупционная схема по незаконному выводу участка частным лицам была организована отдельными высокопоставленными чиновниками путем вынесения незаконного постановления со стороны мэрии города Бишкек.

В рамках проведенных следственно-оперативных мероприятий были выявлены и установлены причастные лица, участвовавшие в преступной схеме по незаконному завладению муниципальных земельных участков.

Предпринятыми мерами, согласно вынесенному судебному решению, инициированного со стороны ГКНБ КР данный комплекс перешел в собственность государства.