В Чуйской области задержан подозреваемый в подготовке массовых беспорядков

ГУВД Чуйской области выявило организованную преступную группировку, включавшую бывших политиков, членов ОПГ и гражданских активистов, которые планировали незаконные акции для организации массовых беспорядков в Чуйской области и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Против них возбуждено уголовное дело по ст.278 (Массовые беспорядки) УК КР.

В ходе оперативных мероприятий был задержан один из активных участников группировки житель Джалал-Абадской области Ш.Э.К., 1981 года рождения, известный под псевдонимом "Темиш он же Ойгоон Кыргыз". Во время обысков у него были найдены доказательства незаконной деятельности. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее по этому делу были задержаны другие участники, включая граждан С.Ф. (1978 года) и М.О. (1998 года), которые занимались легализацией денежных средств и распространением провокационных видеоматериалов через фейковые аккаунты в социальных сетях с целью дестабилизации ситуации в стране.