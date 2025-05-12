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В Чуйской области задержан подозреваемый в подготовке массовых беспорядков

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ГУВД Чуйской области выявило организованную преступную группировку, включавшую бывших политиков, членов ОПГ и гражданских активистов, которые планировали незаконные акции для организации массовых беспорядков в Чуйской области и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Против них возбуждено уголовное дело по ст.278 (Массовые беспорядки) УК КР.

В ходе оперативных мероприятий был задержан один из активных участников группировки житель Джалал-Абадской области Ш.Э.К., 1981 года рождения, известный под псевдонимом "Темиш он же Ойгоон Кыргыз". Во время обысков у него были найдены доказательства незаконной деятельности. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее по этому делу были задержаны другие участники, включая граждан С.Ф. (1978 года) и М.О. (1998 года), которые занимались легализацией денежных средств и распространением провокационных видеоматериалов через фейковые аккаунты в социальных сетях с целью дестабилизации ситуации в стране.


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URL: https://www.vb.kg/445803
Теги:
Джалал-Абадская область, задержание, массовые беспорядки, Чуйская область
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