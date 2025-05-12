Президент КР потребовал жесткого соблюдения дисциплины в силовых структурах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров призвал к ужесточению дисциплины и укреплению уставного порядка в силовых ведомствах, сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Поводом для решительных мер стала видеозапись, опубликованная 11 мая в социальных сетях, где зафиксированы грубые нарушения воинского устава. В связи с этим министру по чрезвычайным ситуациям Бообеку Ажикееву объявлен строгий выговор.

Алагозов подчеркнул, что государство ведет последовательную политику по укреплению законности, обеспечению надлежащих условий службы, а также формированию у молодежи уважительного отношения к армии и государству.

"Военная служба должна оставаться образцом чести и порядка. Нарушения, дискредитирующие её авторитет, подрывают доверие общества и не могут оставаться без последствий", - отмечается в заявлении.

Глава государства поручил провести всестороннее и объективное расследование произошедшего. Все виновные должны понести наказание в соответствии с законом.

Источник: Кабар