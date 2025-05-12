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Мэр Бишкека осмотрел новый завод, использующий китайские технологии

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- Назгуль Абдыразакова
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Мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев посетил территорию нового кирпичного завода, запущенного месяц назад. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в настоящее время ведутся пуско-наладочные работы и благоустройство территории. Общая площадь завода 4 га.

Суточная норма производства кирпичей составляет 200 тысяч единиц.

Кроме того, рядом с этим объектом ведется строительство еще одного завода, мощностью 300 тысяч кирпичей в сутки.

Особенностью является китайское оборудование, позволяющее обеспечить качественное производство кирпичей. Также в целях улучшения экологической ситуации завод используют фильтры и современные технологии очистки дыма, которые минимизируют количество выбросов в атмосферу вредных веществ.


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URL: https://www.vb.kg/445809
Теги:
Китай, экология, Бишкек, мэрия, Айбек Джунушалиев
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