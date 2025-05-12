Глава Минздрава Эркин Чечейбаев выполнил поручения президента

8 мая 2025 года президент Садыр Жапаров посетил Центр Научно-исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов (НИИХСиТО) временно размещённый в здании Республиканского диагностического центра. Президент лично ознакомился с деятельностью международной команды "Global Cardiac Alliance" и дал ряд срочных поручений по устранению проблем в организации помощи детям с врожденными пороками сердца. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерству здравоохранения совместно с командой КГМА, ГП "Кыргызфармация", НИИХСиТО и поддержке благотворительных фондов, удалось устранить все недостатки, в частности:

Установлен дополнительный аппарат УЗИ для мониторинга пациентов в реанимации.

Стерилизационная организована в подвале диагностического центра и введена в эксплуатацию.

Центр получил дополнительный комплект хирургических инструментов.

Обеспечено полное снабжение лекарственными средствами и расходными материалами за счёт благотворительного фонда "Ас-Сафа" и ГП "Кыргызфармация".

В операционные, реанимацию и другие отделения установлены четыре новых кондиционера.

После пожара, произошедшего ранее в здании НИИХСиТО, Центр временно перемещён в Республиканский диагностический центр. Однако на этой неделе в основном здании института начнутся ремонтные работы. Параллельно планируется закупка дополнительного медицинского оборудования. Это позволит восстановить полноценную работу клиники и расширить объём оказываемой помощи детям.

Работа по усилению этой сферы будет продолжена в рамках поручений Президента Кыргызской Республики, озвученных в ходе недавнего визита в медицинское учреждение, где проводится данная миссия. Глава государства чётко обозначил, что жизнь и здоровье детей - безусловный приоритет государственной политики.

Напоминаем, что с 2 мая в Центре проходят совместные операции с опытными специалистами из "Global Cardiac Alliance". В целом в список на операцию включено 70 детей. Полностью подготовлены к операции 30 детей, 7 уже прооперированы, состояние 4 из них стабильное. К сожалению, несмотря на усилия врачей, у трех младенцев зарегистрирована послеоперационная смертность.