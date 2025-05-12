В Бишкеке пройдет выставка "Тандем"

13 мая в 15:00 в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоится торжественное открытие совместной выставки двух ярких представителей современного искусства - Умара Раджабова и Шаршекеева Алмазбека Таалайбековича. Об этом сообщает пресс-служба музея.

По ее данным, выставка представляет собой диалог двух авторов, каждый из которых имеет свой художественный язык, но вместе они создают цельную и многогранную экспозицию. Посетители смогут познакомиться с живописными и графическими работами, которые отражают индивидуальные мироощущения художников и их размышления о современности.

Умар Раджабов - художник, чьё творчество соединяет традиции живописи с актуальными художественными поисками. Его работы характеризуются яркой колористикой, глубиной композиционного построения и философским наполнением. Раджабов активно работает с темами природы, культуры и внутреннего мира человека, выражая их через сочную гамму цветов.

Алмазбек Шаршекеев - художник-экспериментатор, чьи произведения отличаются смелостью формы и уникальной визуальной речью. Он исследует границы художественных медиа, обращаясь к мифологии, символизму и личному опыту. В его работах сочетаются абстракция и фигуративность, насыщенные образами и глубокими смыслами.