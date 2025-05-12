Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая

Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова 15 мая начать переговоры с Россией в Турции, заявил Зеленский. Путин не исключал, что по итогам встречи в Стамбуле удастся договориться о новом, "реальном перемирии"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично прибудет на встречу в Турции 15 мая и хочет встретиться там с российским президентом Владимиром Путиным.

"Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня - полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично", - написал Зеленский в телеграм-канале.

Незадолго до того как Владимир Зеленский опубликовал свое сообщение, американский президент Дональд Трамп призвал Украину согласиться на предложение России о переговорах. Трамп отметил, что встреча в Стамбуле позволит Москве и Киеву определить, возможно ли заключить соглашение о мирном урегулировании конфликта.

Предложение возобновить переговоры и организовать встречу между Москвой и Киевом 15 мая Путин выдвинул в ночь на 11 мая, когда встречался с российскими и иностранными журналистами. Президент России подчеркнул, что диалог должен начаться без предварительных условий. Он не исключил, что по итогам переговоров удастся договориться о новом, "реальном перемирии".

Источник: РБК