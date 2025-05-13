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В Афганистане талибы запретили шахматы

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Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана объявило шахматы запрещённой игрой, признав их противоречащими исламу. Это решение стало результатом обращения шахматной федерации Афганистана к министерству спорта с просьбой о поддержке турниров и развитии шахматных клубов в стране. Однако ответом стало официальное лишение федерации права на деятельность.

Талибы классифицировали шахматы как "развлечение" и добавили их в список запрещённых занятий, следуя своим жестким религиозным и социальным нормам. В условиях режима "Талибан", который в первую очередь ограничивает права женщин, запреты касаются не только общественных выступлений и пения, но и множества культурных и спортивных практик, таких как шахматы.

Решение об этом запрете стало очередным шагом в усилении контроля на культурной и общественной жизни страны, где многие ранее популярные виды досуга и спорта теперь находятся под угрозой.


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URL: https://www.vb.kg/445822
Теги:
Афганистан, шахматы
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