Делегация из Кыргызстана примет участие в KazanForum в Татарстане

В Казань на международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" на этой неделе, 14–16 мая, съедутся делегации из 100 стран. Об этом сообщает российское издание "Бизнес Онлайн".

Как отмечается, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил провести этот и другие предстоящие форумы на высшем уровне и уделить внимание вопросам безопасности.

"Впереди у нас масштабное событие - международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum". Ожидается участие делегатов из 100 стран. Очень серьезное представительство, солидные спикеры", - сказал он.

Кроме того, с 16 по 18 мая в столице республики пройдет XV всероссийский форум татарских религиозных деятелей "Национальная самобытность и религия". В Казань съедутся свыше 1 тыс. человек из более чем 70 регионов страны.

Это крупнейшее в России собрание мусульманского духовенства, направленное на укрепление единства, обмен опытом и обсуждение актуальных вопросов исламской жизни в многонациональной стране.