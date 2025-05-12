Алыкул Осмонов. Мудрость и лирика кыргызского народа в стихах и книгах

Творчество великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова мне импонирует, прежде всего, как соотечественнику. Оно позволяет глубже постичь мудрость и лирику кыргызского народа. Особенно мне приятно, что нашего неповторимого и талантливого поэта уже отнесли к классике поэзии Тюркского мира. Об этом на международном форуме "Если я посмотрю на себя через столетие...", приуроченном к 110-летия со дня рождения великого поэта Алыкула Осмонова и к 100-летию Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына, сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына, доктор юридических наук, профессор, экс-посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что три года назад в МИД Кыргызстана обратился известный алыкуловед Памирбек Казыбаев, который многие годы на личном энтузиазме сохранял дом-музей Алыкула в Бишкеке. Он просил МИД помочь с популяризацией творчества нашего поэта в зарубежных странах.

"Насколько мне известно, из тридцати наших диппредставительств мало кто реально откликнулся. Поэтому, к сегодняшнему знаменательному событию я имею непосредственное отношение как один из его организаторов - по инициативе Посольства Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Посольством Грузии в Кыргызстане в позапрошлом году был переиздан перевод Алыкула Осмонова произведения не менее великого грузинского поэта Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". В Азербайджане по моей просьбе в 2024 году известный азербайджанский поэт и уникальный манасовед Адиль Джамиль перевел 86 лирических стихотворений Алыкула на азербайджанский язык. Книга на двух языках – кыргызском и азербайджанском языках – стихотворения Алыкула и перевод Адиля Джамиля – были изданы при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия и презентована в ходе Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, а также в ноябре прошлого года в Бишкеке", - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что Адиль Джамиль настолько проникся творчеством Алыкула, что в канун 110-летия нашего поэта закончил монографическое исследование и издал за свой счет в Баку книгу под названием "Алыкул – сияющая вершина кыргызской поэзии" на двух языках – азербайджанском и русском.

"Надеюсь, осенью этого года, являющегося юбилейным, в Бишкеке состоится презентация этой книги под эгидой нашего Центра и ФКТН", - пояснил Осмоналиев.

Отметим, Международный форум состоялся 12 мая 2025 года в Большом актовом зале и Центре тюркского наследия главного корпуса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Его цель – популяризация творчества великого поэта Алыкула Осмонова тюркскому миру и молодому поколению.

В международном форуме приняли участие представители сферы образования нашей страны и зарубежных стран: педагоги, преподаватели, ученые, методисты, соответствующие государственные служащие, общественные деятели.

Стихи великого кыргызского поэта Осмонова прочли члены литературного кружка "Молодые волны" и студенты факультета кыргызской филологии.