Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Алыкул Осмонов. Мудрость и лирика кыргызского народа в стихах и книгах

169  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Творчество великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова мне импонирует, прежде всего, как соотечественнику. Оно позволяет глубже постичь мудрость и лирику кыргызского народа. Особенно мне приятно, что нашего неповторимого и талантливого поэта уже отнесли к классике поэзии Тюркского мира. Об этом на международном форуме "Если я посмотрю на себя через столетие...", приуроченном к 110-летия со дня рождения великого поэта Алыкула Осмонова и к 100-летию Кыргызского национального университета имени Ж.Баласагына, сообщил руководитель Центра Тюркского наследия КНУ им. Баласагына, доктор юридических наук, профессор, экс-посол Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Кайрат Осмоналиев.

Он напомнил, что три года назад в МИД Кыргызстана обратился известный алыкуловед Памирбек Казыбаев, который многие годы на личном энтузиазме сохранял дом-музей Алыкула в Бишкеке. Он просил МИД помочь с популяризацией творчества нашего поэта в зарубежных странах.

"Насколько мне известно, из тридцати наших диппредставительств мало кто реально откликнулся. Поэтому, к сегодняшнему знаменательному событию я имею непосредственное отношение как один из его организаторов - по инициативе Посольства Кыргызстана в Азербайджане и Грузии Посольством Грузии в Кыргызстане в позапрошлом году был переиздан перевод Алыкула Осмонова произведения не менее великого грузинского поэта Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". В Азербайджане по моей просьбе в 2024 году известный азербайджанский поэт и уникальный манасовед Адиль Джамиль перевел 86 лирических стихотворений Алыкула на азербайджанский язык. Книга на двух языках – кыргызском и азербайджанском языках – стихотворения Алыкула и перевод Адиля Джамиля – были изданы при поддержке Фонда тюркской культуры и наследия и презентована в ходе Дней культуры Кыргызстана в Азербайджане, а также в ноябре прошлого года в Бишкеке", - подчеркнул Кайрат Осмоналиев.

Он добавил, что Адиль Джамиль настолько проникся творчеством Алыкула, что в канун 110-летия нашего поэта закончил монографическое исследование и издал за свой счет в Баку книгу под названием "Алыкул – сияющая вершина кыргызской поэзии" на двух языках – азербайджанском и русском.

"Надеюсь, осенью этого года, являющегося юбилейным, в Бишкеке состоится презентация этой книги под эгидой нашего Центра и ФКТН", - пояснил Осмоналиев.

Отметим, Международный форум состоялся 12 мая 2025 года в Большом актовом зале и Центре тюркского наследия главного корпуса Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Его цель – популяризация творчества великого поэта Алыкула Осмонова тюркскому миру и молодому поколению.

В международном форуме приняли участие представители сферы образования нашей страны и зарубежных стран: педагоги, преподаватели, ученые, методисты, соответствующие государственные служащие, общественные деятели.

Стихи великого кыргызского поэта Осмонова прочли члены литературного кружка "Молодые волны" и студенты факультета кыргызской филологии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445834
Теги:
Министерство образования, культура, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  