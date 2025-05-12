Названы победители конкурса "Письма Победы Жеңиш каттары"

В Кыргызстане завершился конкурс "Письма Победы Жеңиш каттары". Победители будут награждены 14 мая 2025 года в Академии государственного управления при Президенте КР.

Прием работ проходил с 25 марта 2025 года по 5 мая 2025 года. Основная цель конкурса - не получить подарки, а прочувствовать письма, написанные нашими предками.

"Мы хотим, чтобы участники, читая письма фронтовиков, пропустили через себя то, что испытывали наши деды и прадеды. Это ежедневная колоссальная работа в деле патриотического воспитания подрастающего поколения, ярким выражением, которой является конкурс-акция "ПИСЬМА ПОБЕДЫ - ЖЕҢИШ КАТТАРЫ". Данный конкурс - вклад в сохранение исторической памяти о священном подвиге советского солдата в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и стремление не допустить переписывания истории", - сообщил изданию VB.KG один из организаторов акции, эксперт Амантур Манапбаев.

Сегодня стали известны победили.

Первое место:

СШ №8 им. А. Осмонова г. Токмок, Раимкулова Сумая, 3 г класс.

Второе место:

Ванюгина Алина, студентка Кыргызского авиационного института им. И. Абдраимова.

Третье место:

Бармушкин Демьян, 4 года.

"Лучшая командная работа":

Джанышева Каныкей, Джолдошбекова Айыма, Акматжанов Атай, Токтосунов Эмир. Средняя школа №1 имени В.Ф.Маркова, "9-Е"класс. Руководитель: Осмонова Асель Бекмурзаевна

"Лучшее художественное прочтение":

Каримова Нуравшон, студентка 1 курса, профиль "Русския язык и литература" Кызыл-Кийский гуманитарно- педагогический институт им. М.М.Тайирова БатГУ.

"Лучшее семейное прочтение":

Иманжанбекова Айлин, 4 а класс, ШГ #4 г. Бишкек.

"Приз зрительских симпатий":

Джалал-Абадская обл., г. Кара-Куль, Ученица 2‑го "В" класса школы √3, Абдуманапова Сезим, Арсаев Умар, ученик 5-б класса, СШ #3.

"Лучший видеоролик":

Сулайманова Акмаанай, ученица 3 - класса, средней школы #1 им Дмитрия Михайловича Карбышева города Кызыл- Кия., Баткенской области. А также Ош шаарындагы №37 Гапар Айтиев атындагы орто мектебинин 11-классынын окуучусу Азизбеков Абдулло.

Особо отмечены работы:

Эмильжанова Амиртая Тилековича, ученика 1 "Б" класса, школы-гимназии #24 им. Аалы Токомбаева, Миржановой Татыны Русланбековны, Джалал- Абадская область, ученицы 0-го класса, СОШ #37 им. А. Мамбетаипова, ученица 3 класса школы им. Т. Исаков №10, города Каракол Султанбекова Элмырзу Максатовича. Бектурсунова Миралы, 4-б класса, СОШ #102, им. И. Арабаева, ученица 7 "А" класса, Матакунова Каныкей, Иссык-Кульская область, Ак-Сууйский район, село Ичке-Джергез, СОШ им. Адены Истамбекова.