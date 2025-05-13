Тилек Усупов поддержал Болота Ибрагимова: "Такие депутаты нужны городу"

Директор общественного фонда "Тилекмат Аке" и трижды делегат Народного курултая Тилек Усупов выступил в поддержку экс-спикера Бишкекского городского кенеша Болота Ибрагимова. Он отметил, что такие депутаты необходимы не только столице, но и всему Кыргызстану.

- Он один из немногих депутатов, которые действительно пришли, чтобы изменить жизнь горожан. Прежде всего, речь идет об этических нормах, например, о борьбе с курением в неположенных местах. Я считаю, что он прав, и правильно делает, что поднимает эти вопросы публично. Каждый депутат должен начинать с себя: если берешь на себя ответственность, нужно быть примером, - подчеркнул Усупов.

По его словам, поступок Болота Ибрагимова - это не "сдача коллег", как считают некоторые, а демонстрация правильного поведения.

- Закон есть закон, и его должны соблюдать все. Нужно менять сознание людей, прививать культуру законопослушания. И здесь законодатели должны начать именно с себя. Нарушать городские правила стало для многих обыденностью, как будто так и должно быть. Но нельзя закрывать на это глаза, - отметил он.

Усупов выразил уверенность, что большинство горожан поддержат такую позицию:

- Думаю, 95% населения нашего города, увидев этот ролик, не будут поступать так, как те люди, чье поведение он показывает. Он никого не "сдал", а просто напомнил о правилах. Это и есть работа депутата - служить своему народу и родине. Нам нужны именно такие ребята, которые действительно работают на благо общества.