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В Балыкчы прошел "Кубок Победы" по парусному спорту

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- Самуэль Деди Ирие
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В Балыкчы прошел открытый "Кубок Победы" по парусному спорту, посвященный 80-й годовщине Великой Отечественной войны. В соревнованиях приняли участие команды из Новосибирска, Красноярска и Перми.

Результаты соревнований:

Мужчины:

1. Артем Литвинов

2. Ислам Джангиров

3. Дарья Аборькина

Женщины:

1. Дарья Аборькина

2. Ирина Максимчук (Красноярск)

3. Эвелина Кушнир (Красноярск)

Молодежь:

1. Ирина Максимчук (Красноярск)

2. Михаил Киреев (Новосибирск)

3. Барсбек Жанышов

Победители были награждены дипломами, медалями и кубками от школы "Ынтымак".


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URL: https://www.vb.kg/445845
Теги:
парусный спорт, Россия, Иссык-Куль
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