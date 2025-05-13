В Балыкчы прошел "Кубок Победы" по парусному спорту

В Балыкчы прошел открытый "Кубок Победы" по парусному спорту, посвященный 80-й годовщине Великой Отечественной войны. В соревнованиях приняли участие команды из Новосибирска, Красноярска и Перми.
Результаты соревнований:
Мужчины:
1. Артем Литвинов
2. Ислам Джангиров
3. Дарья Аборькина
Женщины:
1. Дарья Аборькина
2. Ирина Максимчук (Красноярск)
3. Эвелина Кушнир (Красноярск)
Молодежь:
1. Ирина Максимчук (Красноярск)
2. Михаил Киреев (Новосибирск)
3. Барсбек Жанышов
Победители были награждены дипломами, медалями и кубками от школы "Ынтымак".