В Балыкчы прошел "Кубок Победы" по парусному спорту

В Балыкчы прошел открытый "Кубок Победы" по парусному спорту, посвященный 80-й годовщине Великой Отечественной войны. В соревнованиях приняли участие команды из Новосибирска, Красноярска и Перми.

Результаты соревнований:

Мужчины:

1. Артем Литвинов

2. Ислам Джангиров

3. Дарья Аборькина

Женщины:

1. Дарья Аборькина

2. Ирина Максимчук (Красноярск)

3. Эвелина Кушнир (Красноярск)

Молодежь:

1. Ирина Максимчук (Красноярск)

2. Михаил Киреев (Новосибирск)

3. Барсбек Жанышов

Победители были награждены дипломами, медалями и кубками от школы "Ынтымак".