В Бишкеке стартует чемпионат Кыргызстана по сумо

Сегодня, 13 мая 2025 года, в спортивном комплексе имени Кобы уулу Кожомкула стартует чемпионат Кыргызстана по сумо среди молодежи и взрослых. В соревнованиях примут участие спортсмены из различных регионов страны.

Чемпионат пройдет по следующим весовым категориям:

Девушки:

50, 60, 65, 73, 80, +80 кг

Юноши:

50, 60, 70, 80, 100, +100 кг

Женщины:

55, 65, 73, 80, +80 кг

Мужчины:

70, 77, 85, 100, 115, +115 кг

Открытие чемпионата состоялось 13 мая в 10:00. Торжественная церемония открытия начнется в 13:00.

Победители будут награждены дипломами и медалями от дирекции по олимпийским и неолимпийским видам спорта.