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В Бишкеке милиция задержала мужчину за избиение женщины на улице

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- Назгуль Абдыразакова
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12 мая в милицию обратился прохожий, ставший свидетелем того, как на улице Рыскулова мужчина избивал женщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа. В результате в милицию был доставлен гражданин Б.Ж. 1984 года рождения.

В его отношении составлен административный протокол по статье 126 Кодекса о проступках КР ("Мелкое хулиганство"). Он был водворён в ИВС.

В настоящее время проводится расследование. По его итогам будет дана правовая оценка действиям задержанного.


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URL: https://www.vb.kg/445851
Теги:
задержание, избиение, Ленинский район, женщины, милиция
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