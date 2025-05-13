В Бишкеке милиция задержала мужчину за избиение женщины на улице

12 мая в милицию обратился прохожий, ставший свидетелем того, как на улице Рыскулова мужчина избивал женщину. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

На место происшествия незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа. В результате в милицию был доставлен гражданин Б.Ж. 1984 года рождения.

В его отношении составлен административный протокол по статье 126 Кодекса о проступках КР ("Мелкое хулиганство"). Он был водворён в ИВС.

В настоящее время проводится расследование. По его итогам будет дана правовая оценка действиям задержанного.