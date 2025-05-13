Чемпионат города по джиу-джитсу пройдет в Бишкеке 31 мая

31 мая этого года в столице Кыргызстана состоится чемпионат города по джиу-джитсу. Соревнования будут организованы Национальной Федерацией по джиу-джитсу Кыргызстана и пройдут в спортивном зале школы-гимназии №29.

Турнир охватит несколько возрастных категорий: U-14, U-16, U-18, U-21 и взрослые. Это событие предоставит спортсменам уникальную возможность продемонстрировать свои достижения в одном из самых динамичных боевых искусств.

Чемпионат станет важным этапом в развитии джиу-джитсу в Кыргызстане и привлечет внимание как опытных спортсменов, так и молодых талантов.