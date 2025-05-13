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Определены победители Открытого весеннего турнира по теннису в Бишкеке

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке завершился открытый весенний турнир по теннису в честь Дня Победы, организованный СДЮШОР имени Джуманазарова. Соревнования, которые проходили с 6 по 10 мая, стали значимым спортивным событием и привлекли внимание теннисистов всех возрастов.

Игры проходили по олимпийской системе и охватывали три возрастные группы: 2008-2011 гг. рождения, 2012-2014 гг. рождения и 2015 года рождения и моложе. Турнир прошел на теннисных кортах школы, расположенной по адресу: ул. Тыныстанова и Малдыбаева.

Результаты турнира:

Девочки 2015 года рождения и младше:

1. Вагнер Виктория

2. Гриценюк Таисия

3. Холковская Олеся

Мальчики 2015 года рождения и младше:

1. Котельников Герман

2. Омуралиев Бектур

3. Зеленский Александр

**Девочки 2012-2014 гг. рождения:**

1. Вашенкова Амелия

2. Мансурова Алия

3. Чукина София

Мальчики 2012-2014 гг. рождения:

1. Азатов Давлет

2. Кульджаев Камаль

3. Колисниченко Девид

Мальчики 2008-2011 гг. рождения:

1. Асеинов Атай

2. Казакбаев Калым

3. Асеинов Бакай

Девочки 2008-2011 гг. рождения:

1. Алагушева Эрке

2. Ильясова Лейла

3. Борошева Амира

4. Казакбаева Сабина

5. Аскарова Дениз

Поздравляем всех победителей и призеров! Турнир стал отличной возможностью для молодых теннисистов продемонстрировать свои навыки и стремление к победе.


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URL: https://www.vb.kg/445858
Теги:
теннис, турнир, Бишкек
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