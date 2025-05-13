Определены победители Открытого весеннего турнира по теннису в Бишкеке

В Бишкеке завершился открытый весенний турнир по теннису в честь Дня Победы, организованный СДЮШОР имени Джуманазарова. Соревнования, которые проходили с 6 по 10 мая, стали значимым спортивным событием и привлекли внимание теннисистов всех возрастов.
Игры проходили по олимпийской системе и охватывали три возрастные группы: 2008-2011 гг. рождения, 2012-2014 гг. рождения и 2015 года рождения и моложе. Турнир прошел на теннисных кортах школы, расположенной по адресу: ул. Тыныстанова и Малдыбаева.
Результаты турнира:
Девочки 2015 года рождения и младше:
1. Вагнер Виктория
2. Гриценюк Таисия
3. Холковская Олеся
Мальчики 2015 года рождения и младше:
1. Котельников Герман
2. Омуралиев Бектур
3. Зеленский Александр
**Девочки 2012-2014 гг. рождения:**
1. Вашенкова Амелия
2. Мансурова Алия
3. Чукина София
Мальчики 2012-2014 гг. рождения:
1. Азатов Давлет
2. Кульджаев Камаль
3. Колисниченко Девид
Мальчики 2008-2011 гг. рождения:
1. Асеинов Атай
2. Казакбаев Калым
3. Асеинов Бакай
Девочки 2008-2011 гг. рождения:
1. Алагушева Эрке
2. Ильясова Лейла
3. Борошева Амира
4. Казакбаева Сабина
5. Аскарова Дениз
Поздравляем всех победителей и призеров! Турнир стал отличной возможностью для молодых теннисистов продемонстрировать свои навыки и стремление к победе.