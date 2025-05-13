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Кыргызстан и Франция обсудили сотрудничество в сфере энергетики

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- Назгуль Абдыразакова
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В Париже состоялась встреча посла Кыргызской Республики во Франции Садыка Шер-Нияза с депутатом Национальной Ассамблеи, председателем группы дружбы "Франция – Центральная Азия" Катрин Эрвьё. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению межпарламентских связей. Посол подчеркнул важность активизации политического диалога и выразил надежду на проведение визитов на высоком уровне в текущем году.

Обсуждались также перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия, включая проекты в энергетике с участием французских компаний "EDF", "TotalEnergies" и "Voltalia", а также развитие партнёрств в фармацевтике и авиации.

В рамках гуманитарной повестки Посол отметил значимость культурно-образовательного обмена и выразил заинтересованность в расширении академических программ.

По итогам встречи была подтверждена взаимная готовность к дальнейшему углублению сотрудничества на всех уровнях.


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URL: https://www.vb.kg/445868
Теги:
МИД, посольство, Франция, сотрудничество, Кыргызстан, Садык Шер-Нияз
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