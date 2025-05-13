Кендирбаева возглавила Минпросвещения, Орозов - Миннауки и инноваций

Президент Садыр Жапаров подписал указы о назначении Догдуркуль Кендирбаевой исполняющей обязанности министра просвещения, а Бактияра Орозова - исполняющим обязанности главы Министерства науки, высшего образования и инноваций.

Теперь оба назначения должен утвердить парламент.

Ранее указом президента Министерство образования и науки и Кыргызпатент были реорганизованы. Вместо них созданы два новых ведомства:

- Министерство просвещения, которое будет курировать дошкольное, школьное и начальное профессиональное образование;

- Министерство науки, высшего образования и инноваций.