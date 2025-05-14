Бразилия в 16-й раз стала чемпионом мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии завоевала свой 16-й титул чемпионов мира по пляжному футболу, победив в напряжённом финале сборную Беларуси со счётом 4:3. Финальный матч прошёл 11 мая в столице Сейшельских островов и стал ярким завершением 23-го чемпионата мира, 13-го под эгидой ФИФА.

Бразильцы в очередной раз подтвердили статус самой титулованной сборной в истории пляжного футбола. С 1995 по 2004 год Бразилия выиграла 9 из 10 турниров, а с момента перехода чемпионата под руководство ФИФА в 2005 году - уже 7 из 13.

Герои турнира:

Звание лучшего игрока турнира (Золотой мяч) получил бразилец Родриго.

Лучшим бомбардиром стал белорус Игорь Бриштель, забивший 11 мячей.

Приз лучшего вратаря достался Михаилу Августову из Беларуси.

Путь к финалу для Бразилии был непростым, но команда продемонстрировала характер, класс и опыт. Победа в Виктории стала очередным доказательством, что Бразилия остаётся мировым лидером в пляжном футболе.

Следующий чемпионат мира запланирован на 2027 год, и остаётся только гадать - удастся ли кому-то бросить вызов великой бразильской пляжной династии.