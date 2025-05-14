Олимпийского чемпиона по борьбе задержали за попытку купить секс-услуги

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер, олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира, оказался в центре громкого скандала. 29-летнего спортсмена задержала полиция города Колумбус в рамках операции по борьбе с проституцией.

По данным местных СМИ, полицейские разместили в интернете объявления об эскорт-услугах, после чего устроили контрольные встречи с откликнувшимися. В числе задержанных оказался и Снайдер: как сообщается, он связался с номером из объявления, договорился о встрече в отеле, где его ждал полицейский под прикрытием. После передачи денег и обсуждения интимных услуг борец был задержан.

Всего в ходе операции арестовали 16 человек. Для американского спорта эта история стала настоящим ударом: Снайдер считается одной из главных звёзд борьбы, он завоевал олимпийское золото в 2016 году и трижды становился чемпионом мира.

Сейчас представители Снайдера воздерживаются от комментариев. Эксперты отмечают, что обвинения могут серьёзно повлиять как на его карьеру, так и на имидж.