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Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбывает из турнира WTA 1000 в Риме

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- Самуэль Деди Ирие
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила свое выступление на престижном турнире WTA 1000 в Риме, уступив в захватывающем трехсетовом матче американке Пейтон Стернс. Итоговый счет встречи - 2:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Матч продолжался 2 часа и 35 минут, за которые Свитолина трижды подала навылет, но допустила четыре двойные ошибки. У Стернс не было эйсов, однако она допустила восемь двойных ошибок.

В первой партии Элина уверенно начала, поведя с брейком 2:0, но американка быстро переломила ход игры и забрала три последующие подачи Свитолиной. Во втором сете Стернс ушла в отрыв 4:2, но Свитолина смогла вернуть два брейка и взять сет со второго сет-пойнта.

Третий сет стал решающим. Свитолина вела 3:0 после двух брейков, но Стернс ответила двумя брейками и сравняла счет 3:3. В решающем тай-брейке Стернс оказалась сильнее и выиграла 7:4.

Теперь Пейтон Стернс встретится с итальянской теннисисткой Жасмин Паолини в полуфинале, которая в свою очередь выбила из турнира Диану Шнайдер.

Элина Свитолина завершила свое выступление в Риме, но продолжает работать над возвращением в форму и готовится к следующими турнирам сезона.


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URL: https://www.vb.kg/445895
Теги:
теннис, Украина
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