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В Житомире введен запрет на продажу алкоголя в день финала Кубка Украины

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- Самуэль Деди Ирие
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В связи с проведением финала Кубка Украины по футболу, который состоится 14 мая на Центральном стадионе Житомира, Совет обороны области принял решение о временном запрете на продажу алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, вина и пива в центральной части города.

Ограничения будут действовать с четырех часов до начала матча, в течение его проведения и в течение двух часов после его завершения. Запрет затронет торговые точки, расположенные вблизи Центрального стадиона, а также на улицах Старый бульвар, Фещенко-Чоповского, Университетская, Новый бульвар, Шляхетная, Синельниковская, Михайловская, Лятошинского и Большая Бердичевская (от домов № 12 и № 15 до домов № 30 и № 35).

Это первый раз, когда Житомир принимает финал Кубка Украины, и в целях обеспечения общественного порядка были приняты меры безопасности, включая запрет на продажу алкоголя. В финале турнира встретятся команды "Шахтер" и "Динамо".


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URL: https://www.vb.kg/445899
Теги:
Украина, футбол
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