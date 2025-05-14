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В Бишкеке пройдет этап Кубка мира по конному спорту

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- Самуэль Деди Ирие
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С 16 по 18 мая 2025 года в Бишкеке состоится этап Кубка мира по конному спорту в дисциплине конкур (CSI-W), который пройдет под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI). Это событие привлечет внимание ведущих всадников и любителей конного спорта из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Соревнования будут проходить на специально подготовленных аренах с современным оборудованием, где участники продемонстрируют свое мастерство в преодолении препятствий различной сложности. Турнир обещает стать значимым событием для профессионалов и поклонников конного спорта, предоставляя уникальную возможность увидеть лучших всадников региона в действии.

Это уже не первый раз, когда Бишкек принимает этапы Кубка мира по конному спорту, продолжая традицию проведения международных соревнований в Кыргызстане. Мероприятие способствует развитию конного спорта в стране и укреплению международных связей в этой области.

Для получения более подробной информации о расписании и месте проведения, организаторы рекомендуют обратиться к официальным страницам турнира в социальных сетях или на сайте Федерации конного спорта Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/445901
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
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