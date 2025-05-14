Мэрия Бишкека объявила конкурс в резерв кадров муниципальной службы

Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек объявляет конкурс для включения в резерв кадров муниципальной службы мэрии города Бишкек.
Необходимы специалисты в области контроля за благоустройством (инспекторы).
Для включения в резерв кадров кандидат должен соответствовать требованиям:
- являться гражданином Кыргызской Республики;
- быть не моложе 18 лет;
- соответствовать квалификационным требованиям, установленным законодательством для включения в резерв кадров.
Примечание: для дальнейшего участия в открытом конкурсе будут приглашены только те претенденты, документы которых соответствуют предъявленным требованиям. Контактные данные и адрес претендентов должны быть указаны точно.
Документы принимаются с 13 мая по 23 мая 2025 года с 10:00 часов до 17:00 часов по адресу: г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 495а (2-этаж 11-каб.) Муниципальная инспекция мэрии города Бишкек, тел. для справок: 0705564756.