Сегодня в столице Республики Татарстан Казани начинается 16-й Международный экономический форум "Россия-Исламский мир: KazanForum". Это крупнейшая площадка поиска новых решений развития в условиях системного кризиса устаревшего мирового порядка Запада, в котором страны Исламского мира демонстрируют стремление к экономическому и политическому суверенитету.

Кризис эпохи глобализма сопровождается увеличением влияния ислама на международные отношения. Самый яркий пример – еще в 2020 году президент Джо Байден был вынужден вывести войска США и НАТО после двадцатилетней оккупации из Кабула. Завоевавший свою независимость Исламский эмират Афганистан – яркий пример построения суверенного государства. Ислам в этом случае стал сильнейшим интегрирующим фактором независимости и деколонизации. Для человека и человеческих обществ характерен поиск веры. Эту главную тенденцию усиливает экономический, политический и моральный коллапс распадающихся демократий Запада, способного расширяться только за счет поглощения и колонизации третьих стран. Эту политику агрессивной экспансии они лживо называют демократическими ценностями, хотя она прямо противоположна демократии.

Страны исламского мира входят в число крупнейших в мире по численности населения, площади и ВВП, обладая крупнейшими запасами природных ресурсов, но рассматриваются глобальным Западом только как перспективные расколотые колонии.

Столица республики Татарстан примет на KazanForum делегации более чем из 100 государств в составе ОИС, а также из числа стран с большой пропорцией мусульман. Международное исламское сообщество планирует выработать совместные меры реагирования на вызовы экономического развития, связанные с конфликтами и конкуренцией в рамках трансформации глобальной экономики. Основная тема KazanForum-2025 – развитие новой экономической модели мира, в том числе, с упором на развитие исламского банкинга и рост расчетов в национальных валютах. Отход от доллара США в международных расчетах позволит странам исламского мира освободиться от зависимости от международных финансовых институтов, находящихся под защитой США, укрепляя независимую экономическую политику. В этом контексте Форум – первая в мире площадка, на которой международное сообщество может выработать совместные меры реагирования на актуальные геополитические вызовы, задавая тренды мировой многополярности.

Развитию цифровой финансовой системы будет посвящено заседание группы стратегического видения с участием представителей и финансистов ОИС. Деятельность ОИС, функционеры которой будут представлены на саммите в Казани – это ускорение и повышение эффективности развития многополярного мирового сообщества. Объединение предлагает на международном уровне сотрудничество без вмешательства во внутренние дела стран-партнеров. Подобный подход в мировой политике впервые позволит всем участникам 100+ стран-участников KazanForum независимо от собственных экономических возможностей участвовать в принятии геополитических решений.

Напомним, на полях Форума в эти дни также работает и делагация из Кыргызстана.