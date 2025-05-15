В России 8 из 10 детей мигрантов не допустили к языковому тесту

В России ужесточают требования к детям мигрантов, желающим учиться в школах. По данным Роспотребнадзора, с апреля на участие в тестировании по русскому языку поступило 1762 заявления, но одобрены были лишь 335. Таким образом, 81% заявлений отклонили. Ведомство объясняет это нехваткой документов, отсутствием мест в учебных заведениях и неточными сведениями в анкетах.

На сегодняшний день пройти тест успели только 44 ребёнка. Лишь 27 из них справились с заданиями, подтвердив необходимый уровень владения языком. Тестирования проводятся в десяти регионах страны.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал итоги, заявив, что принятые депутатами поправки полностью оправданы. Речь идёт о законе, согласно которому дети мигрантов без знания русского языка больше не могут быть зачислены в российские школы.

Эта мера стала частью комплекса решений, принятых после трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" в марте 2024 года. Тогда власти значительно ужесточили миграционную политику: были пересмотрены правила получения вида на жительство, введены ограничения на оформление сим-карт иностранцами и упрощены процедуры депортации.

Эксперты отмечают, что подобные шаги вызывают серьёзные споры в обществе: с одной стороны, речь идёт о безопасности и социальной адаптации, с другой - о правах детей на доступ к образованию.