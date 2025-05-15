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Из 6274 россиян убежище дали лишь 349 - данные МВД ФРГ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С начала 2022 года по апрель 2025-го более шести тысяч граждан России в возрасте от 18 до 45 лет подали прошение о предоставлении убежища в Германии. Однако положительное решение получили только 349 человек. Остальные - получили отказы или их дела были закрыты по процедурным основаниям. Такие данные привело министерство внутренних дел ФРГ в ответе на запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер, о чём сообщает Berliner Morgenpost.

Бюнгер напомнила, что в сентябре 2022 года, вскоре после объявления мобилизации в России, правительство Германии заявляло о готовности предоставлять убежище тем, кто не хочет воевать в Украине. Тогдашний канцлер Олаф Шольц заверял, что уклонение от мобилизации будет считаться уважительной причиной для получения защиты. Соответствующее распоряжение было направлено в Федеральное ведомство по миграции и беженцам.

Однако, как показала статистика, лишь малая часть соискателей смогла добиться убежища. По словам Бюнгер, обещания властей так и остались невыполненными. Цифру в 349 одобренных заявлений она назвала "позорно низкой" и подчеркнула, что ожидала от немецкого правительства большей принципиальности в отношении противников войны.


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URL: https://www.vb.kg/445915
Теги:
Германия, политическое убежище, Россия
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