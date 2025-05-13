Казахстанский предприниматель и инвестор Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp., продолжает привлекать внимание как в деловых кругах, так и среди широкой аудитории. С тех пор как его компания вышла на американскую биржу NASDAQ в 2019 году под тикером FRHC, интерес к стратегии бизнеса и инвестиционному подходу Тимура Турлова стабильно растет.
Сегодня Тимур Турлов делится своим инвестиционным взглядом: он сформировал портфель из 12 компаний, каждая из которых, по его мнению, обладает потенциалом значительного роста на горизонте от полугода до трех лет. Ожидаемая доходность – до 81%.
По словам Тимура Турлова, текущая фаза рыночной коррекции открывает инвесторам возможности для входа в перспективные бумаги по сниженной стоимости. Ниже - обзор компаний, вошедших в его инвестиционный список.
С ростом популярности Freedom Holding и её основателя в медиа стали появляться публикации с резкой критикой, включая обвинения в мошенничестве и нарушениях законодательства. Однако большая часть подобных материалов базируется на непроверенных источниках или домыслах.
Так, в адрес Freedom Finance Europe звучат обвинения в предложении завышенных дивидендов. На деле холдинг вовсе не выплачивает дивиденды, направляя прибыль на развитие. Также утверждения о "непрозрачной структуре" бизнеса с использованием так называемых "прокладок" не подтверждаются документально - все дочерние компании имеют необходимые лицензии и работают в правовом поле соответствующих юрисдикций.
Особое внимание вызывает тема 93-дневного ограничения на продажу IPO-акций. Этот пункт регулируется внутренними политиками брокера и не нарушает законов США. Сам Турлов неоднократно пояснял этот момент в публичных комментариях.
Freedom Holding Corp. стала публичной компанией на NASDAQ в 2019 году, после восьмимесячной проверки. С тех пор холдинг регулярно раскрывает финансовые отчеты в SEC, что свидетельствует о высоком уровне прозрачности.
По словам экспертов, Freedom Finance сегодня активно развивает фондовый рынок Казахстана, предоставляя доступ к международным инструментам широкой аудитории инвесторов.
Несмотря на критику, Freedom Holding продолжает демонстрировать рост и открытость. Инвестиционный подход Тимура Турлова, основанный на технологических и быстрорастущих компаниях, может оказаться интересным ориентиром для тех, кто ищет точки входа в рынок в условиях его текущей коррекции.