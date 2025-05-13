Как основатель Freedom Holding Тимур Турлов формирует портфель будущего?

Казахстанский предприниматель и инвестор Тимур Турлов, основатель Freedom Holding Corp., продолжает привлекать внимание как в деловых кругах, так и среди широкой аудитории. С тех пор как его компания вышла на американскую биржу NASDAQ в 2019 году под тикером FRHC, интерес к стратегии бизнеса и инвестиционному подходу Тимура Турлова стабильно растет.

Сегодня Тимур Турлов делится своим инвестиционным взглядом: он сформировал портфель из 12 компаний, каждая из которых, по его мнению, обладает потенциалом значительного роста на горизонте от полугода до трех лет. Ожидаемая доходность – до 81%.

По словам Тимура Турлова, текущая фаза рыночной коррекции открывает инвесторам возможности для входа в перспективные бумаги по сниженной стоимости. Ниже - обзор компаний, вошедших в его инвестиционный список.

Кому отдает предпочтение Тимур Турлов?

Snowflake Inc.Облачная платформа для хранения и анализа данных. Компания демонстрирует уверенный рост: доходы за последние годы удваивались ежегодно, а прогноз по выручке на 2022 год - +94-96%. CrowdStrike Holdings.Разработчик кибербезопасных решений. Облачная платформа Falcon уже занимает лидирующие позиции в отрасли. В 2023 году компания планирует выручку до $2,16 млрд при уверенном росте ARR и показателях выше ожиданий. Datadog Inc.Платформа мониторинга для IT и разработчиков. Компания активно сотрудничает с AWS, а количество крупных клиентов выросло на 60% за год. Рост выручки в последнем квартале составил 83%. Zscaler Inc.Еще один представитель сферы кибербезопасности, предоставляющий облачные решения. Во втором квартале 2022 года компания показала рост выручки более чем на 62% и превзошла прогнозы аналитиков. Enphase Energy.Игрок на рынке солнечной энергетики. Производит микроинверторы и решения для хранения энергии. Компания стабильно прибыльна, а квартальные доходы достигли рекордных $441 млн. ZoomInfo Technologies.Специализируется на разработке аналитических решений для маркетинга и продаж. Благодаря запуску новых продуктов и приобретениям, компания сохраняет темпы роста выручки - более 57% в первом квартале 2022. MongoDB Inc.Облачная база данных, набирающая популярность среди компаний, строящих приложения на микросервисной архитектуре. Выручка выросла на 55,8%, подписка – на 58%. Bill.com.Платформа для автоматизации финансовых операций малого и среднего бизнеса. В 2022 году демонстрирует впечатляющий рост - +179% в третьем квартале. Maravai LifeSciences. Производитель компонентов для фармацевтики и биотехнологий. Ориентирован на развивающийся рынок генной терапии, прогнозируемый к росту до $13 млрд к 2024 году. Avalara Inc.Облачные решения для налогового комплаенса. Несмотря на почти миллиардную выручку, сохраняет темпы роста выше 30% в год, с 90% выручки - по подписной модели. ShockWave Medical.Компания в сфере медицинских технологий, фокусируется на кардиологии. За год выручка выросла на 193%, во многом благодаря выходу нового продукта в 2021 году. TaskUs Inc. Аутсорсинг цифровых услуг для технологических компаний. Продемонстрировала рост выручки на 56,8% в первом квартале 2022 года, а коэффициент удержания клиентов превысил 140%.

Почему вокруг Турлова - споры и обвинения?

С ростом популярности Freedom Holding и её основателя в медиа стали появляться публикации с резкой критикой, включая обвинения в мошенничестве и нарушениях законодательства. Однако большая часть подобных материалов базируется на непроверенных источниках или домыслах.

Так, в адрес Freedom Finance Europe звучат обвинения в предложении завышенных дивидендов. На деле холдинг вовсе не выплачивает дивиденды, направляя прибыль на развитие. Также утверждения о "непрозрачной структуре" бизнеса с использованием так называемых "прокладок" не подтверждаются документально - все дочерние компании имеют необходимые лицензии и работают в правовом поле соответствующих юрисдикций.

Особое внимание вызывает тема 93-дневного ограничения на продажу IPO-акций. Этот пункт регулируется внутренними политиками брокера и не нарушает законов США. Сам Турлов неоднократно пояснял этот момент в публичных комментариях.

Прозрачность как принцип

Freedom Holding Corp. стала публичной компанией на NASDAQ в 2019 году, после восьмимесячной проверки. С тех пор холдинг регулярно раскрывает финансовые отчеты в SEC, что свидетельствует о высоком уровне прозрачности.

По словам экспертов, Freedom Finance сегодня активно развивает фондовый рынок Казахстана, предоставляя доступ к международным инструментам широкой аудитории инвесторов.

Несмотря на критику, Freedom Holding продолжает демонстрировать рост и открытость. Инвестиционный подход Тимура Турлова, основанный на технологических и быстрорастущих компаниях, может оказаться интересным ориентиром для тех, кто ищет точки входа в рынок в условиях его текущей коррекции.