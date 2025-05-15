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С китайской компанией в Чолпон-Ате успеют построить дорогу в срок

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В центре курортного городка Чолпон-Аты шумно и пыльно. Автомобили медленно проезжают по узкой полоске. Временами их останавливает человек в оранжевой жилетке, чтобы дать возможность экскаватору развернуться. Жителям тоже неудобно. Но все понимают, что это временное явление и ради новой дороги стойко переносят неудобства.

Как выяснилось во время пресс-тура, организованного Минтрансом КР, профильное ведомство развернуло масштабную реконструкцию главной улицы города, чтобы к началу турсезона гости комфортно передвигались по населенному пункту, не мучились в пробке, не нервничали в поисках парковок.

Успеют ли, мелькнула первая мысль, когда нам рассказали, что на отрезке дороги почти 4 километра надо уложить новый асфальт, ширина которой местами будет доходить до 26 метров! Но, судя по масштабам и темпам работ, успеют. Возможно, именно из-за сжатых сроков к субподрядным работам привлекли уже ставшую родной китайскую компанию China Road and Bridge Corporation. А китайский менеджмент тем и отличается, что умеет завершать проекты не только в срок, но даже раньше намеченного по плану. Как сообщили в Минтрансе, компания уже привлекла 70 единиц техники и около 180 рабочих.

- Привет, как дела? – приветствую по-английски одного из иностранных рабочих-дорожников. Молодой мужчина рассказал, что он из Пакистана, работой доволен. Но поговорить не удалось: журналистов вежливо попросили не отвлекать рабочих.

Работа действительно кипит. Пока одни строители с помощью техники укладывают слой щебня, другие устанавливают опалубку для заливки бетона для подпорной стены. Да, строят даже подпорную стену. Несколько рабочих устанавливают бордюры. Отдыхающих в тенечке или неспешно курящих не видно нигде. Все заняты. Временами проезжают поливальные машины, чтобы погасить" пыль, которой на строительстве дорог всегда с избытком. Тем более, при таком интенсивном.

Но уезжали мы с уверенностью, что в следующий раз проедем уже по новой трассе!

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

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URL: https://www.vb.kg/445918
Теги:
дороги, строительство, Чолпон-Ата
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