Ласло Залан Ковач: Туба - мой голос уже почти 30 лет

В Бишкеке состоялся уникальный концерт под названием "Туба и фортепиано в сопровождении оркестра", главными участниками которого стали венгерский тубист Ласло Залан Ковач и казахстанская пианистка Рината Нуржанова. Музыкальный вечер прошёл в сопровождении оркестра Театра оперы и балета под управлением дирижёра Захара Бутенко.

Программа концерта охватила широкий музыкальный диапазон от эпохи барокко до произведений современных композиторов. Зрители услышали сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Дмитрия Шостаковича, Лео Вайнера, Никколо Паганини, Эннио Морриконе, Асанхана Джумахматова, Муратбека Бегалиева, а также зажигательный венгерский чардаш и авторскую композицию самого Ласло Залана Ковача.

В ходе мероприятия венгерский музыкант рассказал изданию VB.KG, что начал свою творческую карьеру в шесть лет со скрипки, но в 13 лет увлёкся тубой и с тех пор уже почти 30 лет остаётся верен этому инструменту.

- Я впервые нахожусь в Кыргызстане и должен признаться - это большое вдохновение, - сказал музыкант. Я приехал вчера и уже чувствую, насколько здесь тёплая и внимательная публика. Мы с вами, венграми и кыргызами, во многом похожи. У нас есть общие корни, похожие традиции. Мы оба сохранили уважение к своим кочевым предкам, к природе, к мелодии, которая идёт от сердца. Думаю, это и есть тот самый язык, который нас объединяет - язык музыки.

Музыкант рассказал, что начал свою творческую карьеру в шесть лет - со скрипки.

- Меня с детства окружала музыка, - вспоминает он. - Я пробовал играть на многих инструментах. Но когда мне было 13, я впервые взял в руки тубу - и это стало настоящим откровением. Уже почти 30 лет я не расстаюсь с этим инструментом.

Как вы знаете, не так много музыки пишется специально для тубы. Но я рад, что могу представить зрителям произведения Баха, Морриконе, Шостаковича и в том числе свою собственное произведение, - поделился музыкант.

Посетить концерт пришёл и чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Кыргызстане Шандор Дороги. Он отметил важность культурных обменов между двумя странами.

- У нас с кыргызским народом есть много общего в истории, в традициях. Мы тоже сохранили кочевническое прошлое. И я считаю, что такие мероприятия помогают не только узнать культуру друг друга, но и рождают новые идеи для сотрудничества. Две недели назад мы провели джазовый концерт в консерватории, а сегодня звучит классическая музыка, - отметил посол.