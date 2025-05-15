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Виктор Осимхен вывел "Галатасарай" к победе в Кубке Турции

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- Самуэль Деди Ирие
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В ярком и уверенном матче "Галатасарай" разгромил "Трабзонспор" со счётом 3:0 в финале Кубка Турции 2025 года. Встреча прошла 14 мая на стадионе в Газиантепе и стала настоящим бенефисом нигерийского форварда Виктора Осимхена.

Уже на 5-й минуте Барыш Алпер Йылмаз открыл счёт, поймав соперника врасплох. Однако главным героем встречи стал именно Осимхен: во втором тайме он дважды поразил ворота "Трабзонспора", сняв все вопросы о победителе. Его второй мяч в матче стал 35-м в сезоне и принёс форварду новый рекорд - больше всех голов за сезон среди иностранных игроков в истории турецкой Суперлиги.

Эта победа позволила "Галатасараю" прервать шестилетнюю серию без трофеев в Кубке Турции и завоевать 19-й титул в истории турнира, укрепив статус одного из грандов турецкого футбола.

Для Осимхена это первый крупный трофей с новым клубом. Его фееричный дебютный сезон уже называют одним из лучших в истории "Галатасарая" - и болельщики, и эксперты уверены, что это только начало.

Впереди у клуба новые цели, и ставка на грозного нигерийского нападающего обещает принести ещё много громких побед.


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URL: https://www.vb.kg/445937
Теги:
Турция, футбол
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