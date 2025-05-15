Махачев освободит пояс UFC в легком весе ради титула в полусреднем

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев официально объявил об освобождении пояса чемпиона UFC в легкой весовой категории. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт в своем Instagram.

Решение связано с намерением Махачева перейти в полусредний вес, чтобы побороться за титул чемпиона в новой категории. Его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.

Ранее, 11 мая, сам Махачев намекнул на смену весовой категории, заявив: "Время становиться двойным чемпионом. Вперед".

Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года и провел рекордные четыре успешные защиты пояса.