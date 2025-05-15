Погода
$ 87.32 - 87.80
€ 97.90 - 98.90

Махачев освободит пояс UFC в легком весе ради титула в полусреднем

104  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Ислам Махачев официально объявил об освобождении пояса чемпиона UFC в легкой весовой категории. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт в своем Instagram.

Решение связано с намерением Махачева перейти в полусредний вес, чтобы побороться за титул чемпиона в новой категории. Его соперником станет австралиец Джек Делла Маддалена.

Ранее, 11 мая, сам Махачев намекнул на смену весовой категории, заявив: "Время становиться двойным чемпионом. Вперед".

Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в октябре 2022 года и провел рекордные четыре успешные защиты пояса.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445939
Теги:
Россия, смешанные бои
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  