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С-300ПС в Кыргызстане: небо под надежной защитой

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- Алина Мамаева
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На параде 8 мая в Бишкеке кыргызстанцы впервые увидели современные зенитные ракетные комплексы С-300ПС, которые Россия передала нашей стране. Это - не просто новое оружие, а часть общего щита, который Москва и Бишкек строят вместе. Теперь границы страны с неба прикрыты мощнее, чем когда-либо.

Российские ЗРК в Кыргызстане, известны своим передовым потенциалом по обнаружению и перехвату авиационных целей, включая ракетное оружие, истребители и беспилотные летательные аппараты. Наличие такие "инструментов" позволит ВС РФ более эффективно защищать свои военные объекты, инфраструктуру и обслуживающий персонал в Кыргызстане. К тому же присутствие в стране такого оружия выступает в роли сдерживающего фактора против потенциальной агрессии или вторжения негосударственных структур.

Переданные комплексы С-300ПС могут сбивать цели, летящие со скоростью до 1200 метров в секунду, на расстоянии до 90 км. Работают на разных высотах - от низких до очень высоких. Такое оружие прикрывает не только военные базы, но и важные городские районы, заводы и электростанции. Если угроза появляется в воздухе, С-300 обнаружит ее за секунды и уничтожит до того, как она приблизится.

Эксперт Марс Сариев отмечает, что передача Кыргызстану зенитных ракетных комплексов С-300 имеет важное значение для усиления оборонного потенциала Кыргызстана.

"Эти меры значительно повышают уровень национальной безопасности и служат сдерживающим фактором для потенциальных угроз, в первую очередь со стороны террористических группировок, действующих на севере Афганистана. Демонстрация этих комплексов на военном параде была не просто символическим жестом - такие события активно отслеживаются как самими радикальными группами, так и стоящими за ними крупными акторами. Наличие у Кыргызстана современных средств противовоздушной обороны оказывает превентивное воздействие, охлаждая возможные агрессивные намерения", - говорит Сариев.

Он подчеркивает, что комплексы С-300 - это одна из наиболее эффективных и дальнобойных систем ПВО в мире, способная обеспечить защиту воздушного пространства на значительных расстояниях. Их эффективность многократно доказана на практике.

"Важно также подчеркнуть, что безопасность Кыргызстана рассматривается не в изоляции, а в рамках единой системы противовоздушной обороны стран Центральной Азии и России. Это системный подход, который направлен на обеспечение стабильности и защиты всего региона", - заключил эксперт.

Нужно отметить, что некоторые страны, включая Турцию и ряд западных производителей, предлагают Кыргызстану приобрести вооружение, которое часто либо устарело, либо не рассчитано на сложные условия. Например, дроны типа "Байрактар" продемонстрировали эффективность в ограниченных конфликтах, но в условиях горной местности и при более серьезных угрозах их потенциал сильно снижается.

В то же время российское вооружение прошло испытания в реальных боевых условиях. По итогам 2024 года Россия заняла второе место в мире по объему экспорта оружия. Крупнейшие покупатели - Индия, Китай и Казахстан - выбирают эту технику именно за ее надежность и практическую эффективность.

Сотрудничество с Россией в оборонной сфере - это не только поставки техники, но и подготовка специалистов. По данным на 2024 год, более 2500 кыргызстанцев прошли обучение в российских военных академиях. В год в военных вузах России обучаются около 2600 человек из стран ОДКБ. Там готовят офицеров по самым разным направлениям - от радиотехники до управления беспилотниками. Это значит, что после возвращения домой они могут обслуживать сложную технику, обучать других и повышать боеготовность армии.

Вопрос обеспечения безопасности остается одним из приоритетных для Кыргызстана, и в этой сфере ключевым партнером на протяжении многих лет остается Россия. Сотрудничество между странами развивается как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую, помимо Кыргызстана и России, входят Казахстан, Армения, Таджикистан и Беларусь.

Через механизм ОДКБ проводятся совместные учения, отрабатываются сценарии по защите границ и действия в чрезвычайных ситуациях. Одним из примеров такого взаимодействия станут учения "Рубеж-2025", которые пройдут в Кыргызстане в сентябре этого года с участием подразделений стран Центральной Азии. А в 2024 году республика уже принимала три крупных учения - "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Военные отрабатывали навыки в различных условиях: в горах, на равнинах и на акватории озера Иссык-Куль.

Отдельную роль в укреплении оборонного потенциала страны играет российская авиабаза "Кант", работающая в Кыргызстане более 20 лет. Она входит в объединенную систему противовоздушной обороны и регулярно участвует в международных маневрах. В январе 2022 года летчики базы были задействованы в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане во время массовых беспорядков. В составе контингента тогда также находились и кыргызские военнослужащие.

На этом фоне передача Кыргызстану зенитных ракетных комплексов С-300ПС - не просто техническая поддержка. Это важный элемент укрепления общей архитектуры безопасности. Благодаря таким поставкам республика усиливает защиту своего воздушного пространства, одновременно расширяя взаимодействие с партнерами по ОДКБ. Совместная работа с Россией - это не только доступ к современному вооружению, но и возможность перенимать опыт, обучать специалистов и предотвращать угрозы еще до их появления. В условиях новых вызовов такая поддержка оказывается ценнее, чем количество техники на вооружении.


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URL: https://www.vb.kg/445943
Теги:
оружие, Россия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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