Чему могут научить друг друга КР и РФ в эпоху экологических вызовов

На смену дипломатии высоких кабинетов все чаще приходит дипломатия экологических решений. Границы между странами становятся все менее важными, когда речь идет о вещах действительно глобальных - воде, воздухе, климате. В этом контексте экологическое сотрудничество между Россией и Кыргызстаном выходит за рамки формальностей. Однако, как отмечает эксперт эколог Сергей Криворучко, слепое копирование чужого опыта может привести не к решению, а к усложнению проблем. Здесь важно учитывать не только общие вызовы, но и уникальные условия каждой страны.

В преддверии XI Международного экологического конгресса, который пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге, экологические инициативы региона станут предметом широкого обсуждения.

Примером взаимодействия в рамках экологической повестки можно выделить работу кыргызских и российских специалистов по сохранению ледников. Так, за последние 70 лет Кыргызстан потерял более 16% своих ледников - это 1 тысяча 262 квадратных километра, исчезнувших с карт. Для страны это жизненно важные резервуары пресной воды. Эти воды, веками питавшие реки и плодородные долины, сегодня превращаются в тревожные цифры гидрологических отчетов.

Россия знакома с подобными проблемами не понаслышке: арктический лед исчезает с пугающей скоростью. Именно поэтому в вопросе сохранения ледников она может предложить Кыргызстану ценные технологические решения.

Вместе с тем, как отмечает Криворучко, "прямое копирование опыта здесь вряд ли возможно".

"В России климатическое зонирование горизонтальное, чтобы увидеть существенные климатические различия, нужно проехать сотни километров. В то время как в Кыргызстане - вертикальное, и за один час можно пересечь несколько климатических зон. В этой части Кыргызстан может быть полезен России в своих исследованиях", - говорит эксперт.

В целом сотрудничестве по направлению водных ресурсов вызывает наибольший интерес у специалистов. Здесь Россия предлагает Кыргызстану системы капельного орошения, технологии водосбережения в ЖКХ и подходы к очистке сточных вод. Но, как справедливо замечает эколог, лучшие практики в рациональном водопользовании исторически формировались здесь, в Центральной Азии.

"Программы вододеления у нас всегда были связаны с энергетикой. Этот опыт уникален, его даже изучают в странах Юго-Восточной Азии и Южной Америки", - отметил он.

В советское время в Кыргызстане были построены развитые ирригационные системы и сети. В Чуйской долине, в зоне предгорных степей, были созданы условия для развития города Фрунзе, а затем и Бишкека, где в течение более сотни лет формировался свой микроклимат.

"Созданный человеком микроклимат Чуйской долины - результат многолетней работы, начатой еще в царские времена и продолженной в СССР. Этот опыт нужно не забывать, а развивать", - подчеркивает Криворучко.

Солнечные и ветряные электростанции, строящиеся при поддержке России - важный шаг к энергетической диверсификации Кыргызстана. Но здесь эксперт предостерегает, что в том виде, в котором сегодня преподносится зеленая экономика, таит в себе опасность экономического и энергетического тупика.

"Посмотрите на Испанию, недавний блэкаут - прямое следствие избыточной зависимости от нестабильных источников. Ветер стих - ветряки стоят. Облачно - солнечные панели молчат", - считает эксперт.

Это мнение не исключает необходимость перехода к экологически чистой энергетике, тем ни менее этот путь должен быть разумным и учитывать реальную специфику местности. Одна программа для всей страны без учета региональной специфики - не работает.

"То, что применимо в Таласе, не сработает в Нарыне, и уж точно - в Ошской области. Мы слишком разнообразны по климату, чтобы накрыть все одним одеялом", - резюмирует эксперт.

Сергей Криворучко убежден, что вопрос не только в технологиях и проектах, но и в законах. В 90-е и до середины нулевых, по его словам, наше природоохранное законодательство было одним из лучших в СНГ.

"Сегодня оно заметно деградировало, уступив национальный приоритет экологического благополучия замысловатым зеленым принципам. А без собственных природоохранных норм невозможно ни планировать, ни взаимодействовать", - подчеркивает Криворучко.

По мнению эксперта, нельзя двигаться вперед, не осознавая, чего мы действительно хотим. Прежде чем перенимать или внедрять чужие технологии, Кыргызстану необходимо определить собственные экологические приоритеты и зафиксировать их в законах.

"Россия могла бы оказать Кыргызстану помощь и в этой сфере - в разработке законодательных инициатив с учетом местного контекста и природных особенностей", - считает Сергей Криворучко.

Эта тема, а именно конкретные меры гармонизации экологического законодательства стран СНГ будет поднята на международном конгрессе. Экологи солидарны во мнении, что, только синхронизируя усилия, страны могут выстроить эффективную систему экологической безопасности в масштабе всего Евразийского континента.

При этом Криворучко уверен, что наши страны друг другу взаимно полезны. Кыргызстан обладает уникальным природно-климатическим расположением и опытом, который может лечь в основу решений для других стран и самой России. А российская наука и технологии могут помочь нам.

"У нас в Кыргызстане немало успешных локальных решений - в агротехнологиях, в энергетике, в управлении водными ресурсами. Эти модели можно масштабировать. Более того, их можно адаптировать. Так что это не одностороннее партнерство, а равноправный обмен знаниями и опытом", - заключил эксперт эколог Сергей Криворучко.

В мире, где климатические изменения становятся повседневностью, экология уже давно вышла за рамки науки. Это политика, экономика и философия выживания. На этом фоне экологическое партнерство России и Кыргызстана становится не просто прагматичным решением - оно может стать примером того, как общее прошлое превращается в общее будущее, построенное на уважении, знаниях и ответственности.